Geen nul maar wel weer driepunter voor Hoek in derde divisie

De supporter van VVSB schudde in de rust in het toilet eens met zijn hoofd. ,,Die gasten maken twee goals die ze nooit meer gaan maken’’, doelde hij op de goals die Hoek in het eerste bedrijf had gemaakt. Hij zou zomaar eens gelijk kunnen hebben, want de doelpunten van Roycel James (0-1) en Rik Impens waren van de buitencategorie.

James, die opnieuw als middenvelder speelde, stelde zich na tien minuten spelen bij een corner op net buiten het strafschopgebied. Istvan Bakx legde de bal vervolgens met gevoel net buiten de ‘zestien’ neer, waarna James met links de bal in één keer uit de lucht pakte. Doelman Ruben Valk stond net iets te ver voor zijn doel en was kansloos op de weergaloze inzet (0-1).

Niet de nul

Hoek leek zo een droomstart te beleven, maar moest na een fout achterin de gelijkmaker slikken. Karim Bannani werd in de jeugd van PSV opgeleid als linksbuiten, maar werd later omgeturnd tot linksback. Bannani zoekt altijd de voetballende oplossing, maar had dat nu beter niet kunnen doen. De Terneuzenaar had de bal weg moeten schieten, liet zich nu verrassen en zag Youssef Blel profiteren (1-1).

Het betekende de eerste tegengoal voor Hoek en Griffin de Vroe in dit kalenderjaar. De doelman brak wel het record van Jordi de Jonghe, die in het seizoen 2013-2014 in totaal 420 minuten de nul hield. De Vroe is de eerste in de afgelopen dertig jaar - de periode waarin Hoek op hoog amateurniveau acteert - die 427 minuten niet te passeren was. De Vroe heeft zijn waarde bij Hoek al bewezen en deed dat ook weer in Noordwijkerhout.

Voor rust keepte hij opnieuw attent en hield Danny Bakker na 36 minuten met een sublieme reflex van scoren. Daardoor kwam Hoek niet op achterstand en kon het vlak voor rust voor de tweede keer op voorsprong komen. Hoek combineerde richting het strafschopgebied van VVSB, Steve Schalkwijk vond Impens, die de bal voor zijn - mindere - linker legde en in de verre hoek naast Valk krulde (1-2).

Beslissing

Hoek liet voor rust in balbezit aardige dingen zien, maar Lorenzo Staelens was niet tevreden over dat eerste bedrijf. Want in verdedigend opzicht liet de ploeg die in de voorgaande vier duels de nul had gehouden, geregeld een steek vallen. De ploeg liet het initiatief na rust aan VVSB, dat de punten hard nodig heeft. Hoek voetbalde te weinig en maakte het zichzelf daardoor moeilijk. De thuisploeg miste echter de kwaliteit en het voetballend vermogen om echt gevaar te stichten. Hoek mikte op een beslissende counter en dat lukte in blessuretijd.

Invaller Jahrdell Constansia gebruikte zijn snelheid, vond Mo Jabar Zada, die de bal breed legde op Ruben de Jager. Zijn strakke voorzet werd binnengelopen door Giovanni Delannoy, die zichzelf én zijn ploeg daarmee een mooi cadeau gaf op zijn 29ste verjaardag. Door de vierde zege in de laatste vijf wedstrijden steeg Hoek opnieuw op de ranglijst, waar de ploeg nu terug te vinden is op plek zeven, op slechts twee punten van de vierde plek.