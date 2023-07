Geen nieuw oefensucces voor Hoek en Goes; divisionisten verliezen allebei voor het eerst

Hoek heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding verloren. De Belgische eerste nationaler Royal Knokke was in eigen huis te sterk voor de Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist. Het werd 3-0. Ook vierdedivisionist Goes ging in de tweede oefenwedstrijd onderuit, met 5-1 bij tweededivisionist Jong Sparta.

Midweeks was Hoek voortvarend begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Jong Essevee, de beloftenploeg van de Belgische profclub Zulte Waregem, werd voor eigen publiek na een goede start met 3-2 verslagen. En ook in Knokke was Hoek al vroeg gevaarlijk. In de eerste tien minuten raakte het de paal (Sylvio Hage) en stuitte het op de doelman (Steve Schalkwijk).

Maar vier minuten na die laatste kans kwam Royal Knokke op voorsprong. Jens Naessens kopte de 1-0 binnen. En een volgende tegenvaller voor Hoek was het geblesseerd uitvallen van Mathieu De Smet. Zonder de geblesseerde Belg, die door Glenn Diedhiou werd vervangen, kreeg Hoek na rust nog twee tegengoals. Louis Broché en Kevin Hebbelinck scoorden voor de thuisploeg.

Zo liep het tweede oefenduel van Hoek niet uit op een tweede zege in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar de trainers Maxime Decraene en Quincy Rombaut weten nu wel waar aan gewerkt moet worden. Woensdag volgt in eigen huis de volgende oefenwedstrijd, weer tegen een Belgische ploeg. FC Lebbeke is dan de tegenstander.

Gemiste penalty

Net als Hoek keek Goes bij Jong Sparta tegen een achterstand van één doelpunt aan bij rust en net als bij de Zeeuws-Vlamingen had dat niet gehoeven voor de Bevelandse formatie. Bij een 2-1-stand miste Claude de Smit een strafschop. Daarvoor had Jong Sparta, waar Middelburger Dano Lourens een basisplaats had, binnen 17 minuten een 2-0-voorsprong genomen. Daniël Wissel maakte kort voor de gemiste strafschop gelijk.

Na de pauze liep Jong Sparta verder uit. Mike Frimpong was de grote man aan de kant van de Rotterdammers. Hij maakte de 3-1 en de 4-1. Jesse Bal bepaalde de eindstand op 5-1. Ook voor Goes, dat een week eerder competitiegenoot Dongen met 6-1 had verslagen, dus geen nieuwe oefenzege. Vrijdagavond wacht voor Goes de oefenderby tegen de naar de derde divisie gepromoveerde buurman Kloetinge.