Geen bekerfinale voor SVOD’22: uitblinkende keeper van Nuenen zit Zeeuwse stuntploeg dwars

DISTRICTSBEKERHet bekersprookje van SVOD’22 zit erop. De Zeeuwse zaterdag-eersteklasser ging dinsdagavond op bezoek bij zondag-vierdedivisionist Nuenen in de halve finale van de districtsbeker met 1-0 onderuit. De Zeeuwen kregen de beste - en vooral de meeste - kansen, maar keeper Jeroen Keeris was de man in vorm bij de thuisploeg en hield zijn doel schoon.

Nuenen was alweer de derde vierdedivisionist waar SVOD’22 dit seizoen in de districtsbeker mee te maken kreeg. Eerder in het toernooi werden provinciegenoot Goes (4-3-zege) en Unitas’30 (2-5-overwinning), dat bij Nuenen in de competitie speelt, al verslagen in doelpuntrijke wedstrijden. Nog meer treffers leverde de kwartfinale tegen derdeklasser Vlissingen op. Eersteklasser SVOD’22 verpulverde die ploeg met 1-9 en mocht zich daardoor dinsdagavond melden in Brabant voor de halve finale.

Daar, op bezoek bij Nuenen, raakte SVOD’22 al heel snel Luuk van Wuyckhuyse kwijt. Hij viel geblesseerd uit en werd vervangen door Mark Maljaars. Na die wissel kregen de Zeeuwen drie behoorlijke kansen om op voorsprong te komen, maar steeds stond Jeroen Keeris, de doelman van de thuisploeg, een treffer in de weg. Eerst had hij een redding in huis op een poging van Sjoerd Verhulst, daarna keerde hij een inzet van Maarten Hazelaar en ook Bas van der Wel vond de keeper op zijn weg.

Op slag van rust was het dan toch raak in Nuenen, maar dan aan de andere kant. Jordi Wapenaar zette de thuisploeg op 1-0. Hij pikte een afgeslagen bal op, nadat deze bij een corner eerst tegen de lat was gekomen, en zorgde voor de openingstreffer. SVOD’22 moest dus in de achtervolging en kreeg in de korte tijd die het nog had voor de pauze nog een aardige mogelijkheid. Bas van der Wel - tijdens de 2-5-zege bij vierdedivisionist Unitas’30 nog vijf keer trefzeker - stuitte weer op Nuenen-goalie Keeris.

Een klein kwartier na rust was SVOD’22 opnieuw dicht bij de gelijkmaker. Sander Versendaal kwam in kansrijke positie. Deze keer was het niet keeper Keeris die een doelpunt in de weg zat, maar miste de inzet richting. Versendaal schoot in het zijnet. Een minuut of vijf later kreeg Salim Achoui wel weer te maken met de Nuenen-doelman, die hem van scoren hield. Daardoor bleef dat ene doelpunt, uit die ene kans voor de thuisploeg, op het scorebord staan en kwam het einde van het Zeeuwse bekersprookje steeds dichterbij.

Held van de avond

Toch bleef SVOD’22 het dapper proberen. Het had steeds meer moeite de gaten in de hechte defensie van Nuenen te vinden en áls de fusieclub er doorheen kwam, was daar steeds weer die doelman van de Brabanders... Want Maarten Hazelaar kreeg opnieuw met de sluitpost te maken en ook een aardige vrije trap van Sven Wisse was een prooi voor keeper Keeris. Ook SVOD’22-goalie Bart van Wuyckhuyse voorkwam in de slotfase een treffer. Met een beetje hulp van de lat hield hij zijn ploeg op de been.

Bas van der Wel had vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd de kans zich opnieuw tot de bekerheld van SVOD’22 te kronen - na zijn eerdere vijfklapper bij Unitas’30 - maar de echte held van de avond werd Nuenen-keeper Keeris. Want weer hield hij zijn doel schoon. Daardoor kwam er een einde aan een mooi bekeravontuur van de Zeeuwse eersteklasser. SVOD’22 kreeg dit seizoen twee vierdedivisionisten op de knieën en had tegen de derde ook kansen, maar een finaleplaats hield de ploeg er niet aan over.

