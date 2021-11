Gedupeerde spelers HVV’24 kunnen het nog altijd niet bevatten; scheidsrechter staat achter beslissing

Oostburg licht koploper beentje met ‘ploeg in opbouw’

VLISSINGEN – Een week nadat RIA W via een 2-1-zege op Hontenisse de ploeg met de minste verliespunten was geworden in de vierde klasse A, bezorgde Oostburg de ploeg van Arno Verlinde de eerste nederlaag (2-0). Hierdoor is Hontenisse weer de ploeg met de beste papieren in deze klasse, al moet het wel de zondag afgelaste wedstrijd met Breskens omzetten in een driepunter om zich weer koploper te mogen noemen.

7 november