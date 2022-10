Geduld HVV’24 beloond, terwijl Philippine na rood rap vijf goals incasseert

Bankzitter Aertssen kan EK met Oranje onder 19 vergeten na opnieuw doelpunt­loos gelijkspel

Het is Oranje onder 19 dinsdagavond niet gelukt om door te stomen naar de volgende EK-kwalificatieronde. Nederland kwam in Hardenberg in de beslissende poulewedstrijd niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen hun leeftijdsgenoten uit Slovenië. Olivier Aertssen uit Wolphaartsdijk moest negentig minuten lijdzaam vanaf de bank toekijken.

27 september