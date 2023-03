Gebrek aan goals breekt Groene Ster Vlissingen ook op tegen concurrent: ‘Verliezen is altijd pijnlijk

Na de winterstop werd de competitie in twee poules verdeeld. Groene Ster belandde destijds in de hoogste poule: poule A. Sindsdien heeft de ploeg nog maar twee punten behaald en zes keer verloren. Die zesde verliespartij kwam vrijdagavond tot stand in de eigen Baskensburg.

Groene Ster had moeite met ‘wakker worden’. Na een tegengoal en twee reuzekansen voor de bezoekers kwam er dan toch beleving in de ploeg. FCK De Hommel kwam nog op 0-2, maar Khalid El Hattach maakte daar plotseling 2-1 van. De Hommel is net als Groene Ster een laagvlieger in poule A van de eredivisie zaalvoetbal. Bij winst voor de Vlissingers zouden ze van hun laatste plek afkomen en over De Hommel heengaan. Dat gebeurde niet, ondanks een hoopgevende tweede helft.

Door een fraaie goal van El Hattach, waarbij hij de keeper omspeelde, werd het 2-2. Even later was het diezelfde keeper die klungelig de bal verloor op de helft van Groene Ster. Uiteindelijk kon Ufuk Kahveci voor open doel binnenschieten. De eerste winst in de kampioenspoule leek daarmee aanstaande, ware het niet dat De Hommel de 3-2-achterstand volledig omboog. In de laatste zes minuten waren de Brabanders vier keer trefzeker.

Gebrek aan goals

,,Verliezen is altijd pijnlijk”, reageerde Groene Ster-speler Istvan Bakx na afloop. ,,Zeker van ploegen waar je niet van hoeft te verliezen, zoals De Hommel. We hadden vandaag moeite om het spel te maken, terwijl dat denk ik wel had gekund tegen deze tegenstander. Dat is iets waar wij überhaupt moeite mee hebben. Daarnaast mis je ook iemand die de goals maakt. Als wij onze 3-2-voorsprong kunnen vergroten, speel je niet met het mes op de keel en heb je een beetje marge. Hicham Bouzambou maakte dertien goals voordat hij in de winterstop wegging. Ik denk dat wij er nu bij elkaar niet eens dertien gemaakt hebben.”

Dat klopt. Groene Ster scoorde in de acht duels in poule A slechts tien keer. Mede daardoor lijken de play-offs niet meer haalbaar voor Groene Ster. ,,Als we heel reëel zijn, worden de play-offs een lastig verhaal. Toch speel je wedstrijden om te winnen, ook al zitten de play-offs er niet meer in. Je speelt altijd voor de eer.”