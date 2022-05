Frustrerende middag Terneuzen en HVV’24, terwijl Philippine zichzelf lucht geeft

VLISSINGEN - Terneuzen had een traditioneel lastige middag in Schijf en kon er - ondanks een vroege voorsprong - weer niet winnen: 2-1-verlies. Clinge nam drie punten mee uit Ulvenhout en HVV’24 verspeelde de laatste kans op een eventuele titel in Hoeven. Philippine deed goede zaken in de strijd voor lijfsbehoud door een 1-0-zege op Steen.

Schijf-Terneuzen 2-1: Terneuzen had een frustrerende middag in Schijf. terwijl deze hoopgevend begon. Bart van Hanegem zette de ploeg van trainer Hubert van den Hemel al na vijf minuten op een 1-0-voorsprong. ,,We gaven de wedstrijd in één minuut weg. Twee keer dezelfde corner, die we twee keer niet goed verdedigden en Schijf scoorde daar twee keer uit‘’, concludeerde de trainer. In de tweede helft had vooral Terneuzen de bal, maar het kon amper kansen creëren.

Quote We waren veel te gemakzuch­tig, een aantal jongens haalde het niveau niet Mario Vermeirssen

UVV’40-Clinge 2-3: In Ulvenhout speelde de ploeg van Mario de Fouw een heel goede eerste helft. ,,We kwamen al snel op een 0-2-voorsprong door Jordy Pardon en Tim Vermeirssen., Als we in de eerste helft vijf keer hadden gescoord, was het niet gek geweest‘’, aldus De Fouw. Toch liep het anders: een strafschop voor de thuisploeg, benut door Sebastian de Meijer (ex-Philippine) en een rollertje over de lijn zorgde voor een 2-2-ruststand. In de tweede helft was het wederom Jordy Pardon die zorgde voor de voorsprong. ,,Op het laatst was het nog billenknijpen, UVV zette alles op alles, maar gelukkig wisten wij het over de streep te trekken‘’, sloot De Fouw af.

Hoeven-HVV’24 2-0: De ploeg uit Hulst speelde voor het laatste sprankje hoop in de titel, maar dat was volgens trainer Mario Vermeirssen niet te zien. ,,We waren veel te gemakzuchtig, een aantal jongens haalde het niveau niet. Dan wordt het een lastige wedstrijd.‘’ Het leidde tot een eerste helft waarin amper wat gebeurde. Na de rust had Vermeirssen een aantal omzettingen gedaan om te proberen een goal te forceren. Dit leidde uiteindelijk tot twee effectieve counters van Hoeven in de laatste vijf minuten van de wedstrijd: 2-0.

Philippine-Steen 1-0: Philippine startte goed en kreeg de beste kansen via Roland van de Wege. Steen kwam daarna beter in de wedstrijd. Michael van Mol en Jens Spuessens waren voor Steen dichtbij een doelpunt, maar halverwege was er nog niet gescoord. Philippine viel meer aan, maar bij tegenstoten was Steen een paar keer gevaarlijk. Het mocht ook zijn doelman Kevin Hamelink dankbaar zijn dat het lang 0-0 bleef. In de slotfase moest ook hij capituleren. Roland van de Wege scoorde na een perfecte voorzet van Jordy van Bremen.