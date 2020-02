Flinke straffen voor Vlissingen-duo: Ben Sellam meer dan een jaar aan de kant, Roemeratoe enkele maanden

VLISSINGEN – De tuchtcommissie amateurvoetbal van de KNVB heeft Vlissingen-spelers Milton Roemeratoe en Karim Ben Sellam een straf opgelegd voor de incidenten waar de spelers bij waren betrokken tijdens het duel met FC Boshuizen. Ben Sellam kreeg de langste schorsing, meldt de KNVB aan deze krant. De reservedoelman van de zondag-eersteklasser moet in totaal vijftien maanden toekijken. Roemeratoe staat in totaal vier maanden aan de kant. Beide spelers hebben vier werkdagen de tijd om in beroep te gaan.

Op zondag 26 januari liet Milton Roemeratoe zich gaan tijdens het duel met FC Boshuizen. Zijn broer Renzo Roemeratoe raakte rond de 72ste minuut betrokken bij een opstootje, waarna Milton hem te hulp schoot. Hij kwam aansnellen en kegelde een tegenstander omver. Daarop sloeg de vlam in de pan. Ook wisselspelers, onder wie Karim Ben Sellam, betraden het veld en bemoeiden zich met het voorval. De scheidsrechter voelde zich genoodzaakt twee keer rood uit te delen, aan Milton Roemeratoe en Ben Sellam, en laste een afkoelingsperiode in. Daarna werd de wedstrijd uitgespeeld.

Milton Roemeratoe en Karim Ben Sellam zitten daardoor al sinds 29 januari geschorst aan de kant. Voor Roemeratoe duurt die periode, als het aan de tuchtcommissie amateurvoetbal ligt, nu nog iets meer dan drie maanden. ,,Betrokkene erkent voor een groot gedeelte het ten laste gelegde, zegt spijt te hebben van zijn handelen en omschrijft het als een grove inschattingsfout’’, valt onder meer te lezen in de uitleg van de tuchtcommissie, die vindt dat er sprake is van ernstig gewelddadig handelen, waar Roemeratoe de situatie juist had moeten proberen te sussen. ,,Betrokkene heeft bewust de confrontatie opgezocht en heeft hierin het ‘recht’ in eigen handen genomen door ontoelaatbaar gedrag te vertonen.’’

Ernstig gewelddadig handelen

Karim Ben Sellam moet, als het aan de tuchtcommissie amateurvoetbal van de KNVB ligt, vanaf nu nog iets meer dan veertien maanden brommen. Hem is een onvoorwaardelijke schorsing van vijftien maanden opgelegd. ,,De tuchtcommissie is van oordeel dat er sprake is van ernstig gewelddadig handelen en acht het handelen van betrokkene ontoelaatbaar. Betrokkene - een wisselspeler tijdens de onderhavige wedstrijd - heeft zich zonder dat daartoe ook maar enige aanleiding bestond gemengd in een opstootje dat op het veld ontstond en is daarbij gewelddadig tekeer gegaan’’, valt onder meer te lezen in de uitleg van de tuchtcommissie. Ook zijn eerdere gele en rode kaarten meegenomen in de overweging. De doelman wilde nog niet reageren op het voorstel.