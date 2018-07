Feyenoord neemt gouden KNVB-beker mee naar Middelburg

John Dane: 'Iedereen zou JVOZ moeten steunen'

30 juni VLISSINGEN - In maart van dit jaar kondigde John Dane zijn vertrek aan als voorzitter van Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ). De Vlissinger wordt per 1 januari 2019 bestuursvoorzitter van de HZ University of Applied Sciences en heeft daardoor weinig vrije tijd meer over. Dane hoopt deze zomer een opvolger te hebben, die volgens hem voorzitter wordt van een ‘gewaardeerd en onmisbaar instituut in Zeeland’. ,,Ik vind dat wij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Zeeland’’, zegt hij. ,,JVOZ is iets aparts, iets extra’s en iets unieks, waarbij je talenten bij elkaar brengt.’’