FC Utrecht op de tribune voor NAC-talent Jan Paul van Hecke

videoJan Paul van Hecke (19) maakt in korte tijd naam bij NAC. Hij speelde in 2020 iedere minuut van de negen (inclusief beker) officiële wedstrijden en is inmiddels opgemerkt door de eredivisie.

Hij moest lang op zijn kans wachten, maar toen die zich eenmaal aandiende, heeft Jan Paul van Hecke die met beide handen gegrepen. De centrale verdediger van NAC heeft zich met puike ­optredens in de bekerwedstrijden tegen PSV en AZ in de kijker gespeeld van tal van clubs uit de eredivisie.

Afgelopen vrijdag zaten dele­gaties van FC Utrecht en FC Groningen bij NAC - Almere City (1-0) op de tribune om Van Hecke te bekijken. De voorstopper benutte een strafschop en vocht pittige en interessante duels uit met de oersterke spits Thomas Verheydt. Namens FC Utrecht was trainer John van den Brom in het Rat Verlegh Stadion aanwezig om de verrichtingen van de Zeeuw in hoogsteigen persoon waar te nemen. Ook AZ volgt de tiener nauwgezet.

Van Hecke blonk in de kwartfinale van de beker nog uit tegen AZ, dat de tiener nauwgezet volgt.

Bijzonder hard

Het gaat de laatste twee maanden bijzonder hard met Van Hecke die in het seizoen 2017-2018 als 17-jarige met Goes nog bikkelde in de hoofdklasse. Na een jaar NAC onder 19 en een half seizoen bankzitten bij het eerste in combinatie met wedstrijden met de beloften heeft de speler zichzelf na de winterstop gelanceerd. Met de halve finale van de KNVB-beker in De Kuip volgende week weet Van Hecke inmiddels veel ogen op zich gericht.

De verdediger heeft na dit seizoen nog een doorlopend contract voor twee jaar bij NAC, in de vorig jaar getekende overeenkomst is geen clausule of gelimiteerde transfersom opgenomen waardoor de Bredase club kan vragen wat het wil. Dat maakt de onderhandelingspositie voor NAC sterk mochten clubs als FC Utrecht, FC Groningen en misschien ook AZ hun belangstelling de komende tijd concretiseren.

Kudimbana

In de kantlijn is het Boris Ku­dimbana niet gelukt een nieuwe werkgever te vinden. De 23-jarige aanvaller was op proef bij het Zweedse Eskilstuna, maar slaagde er niet in om te overtuigen. Hij maakt het restant van deze jaargang daarom af bij Jong NAC. Aangezien Kudimbana in het bezit is van een aflopend contract, zal hij de club in de zomer door de achteruitgang gaan verlaten.

