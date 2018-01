FC Dordrecht gaat met vader en zoon Bliek in gesprek over profcontract

Dat maakte Bliek toch wel trots. ,,Hier heb ik dat afgelopen half jaar zo hard voor gewerkt’’, zegt hij. ,,Dus in zekere zin heb ik het zelf verdiend.’’ Er schuift bij de contractbesprekingen nog geen heuse manager aan. ,,Dat doe ik gewoon met mijn pa’’, vertelt hij nuchter.



,,Mijn pa is mijn manager, ja. Ik denk dat ik pas een echte manager nodig heb als ik hogerop wil of als ik op een dood spoor zit bij FC Dordrecht. Zo iemand kan je dan ergens anders onderbrengen. Nu denk ik dat mijn vader en ik er ook wel uit komen. Hij heeft veel mensen die voor hem werken en er zullen vast geen heel andere, gekke dingen in dit contract staan.’’



,,Na mijn goal tegen Go Ahead Eagles (0-3) kreeg ik wel veel berichtjes via Facebook van managers’’, vervolgt hij, ,,maar je weet nooit hoe serieus zo iemand is. Voor nu focus ik me gewoon op het komende halfjaar. Ik wil zoveel mogelijk spelen en hoop met Dordrecht nog een mooie reeks neer te zetten. Misschien komen we nog wel in aanmerking voor een plek in de play-offs.’’