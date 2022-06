FC de Westhoek’20 en DwO’15 gaan de nacompetitie in

DERDE DIVISIE Verliezend Goes heeft bijna niemand over om in afscheids­du­el uit te zwaaien

GOES - Met een optreden zonder glans heeft Goes zaterdag de derde divisie verlaten. De Zeeuwse degradant had een selectie van slechts twaalf man voor het duel met het eveneens al uitgespeelde Stedoco en moest de reservedoelman opstellen om met elf spelers aan de wedstrijd te kunnen beginnen. Een goed resultaat zat er dan ook niet in: 0-2.

