FC Dauwendaele maakt er te weinig en moet periodetitel aan Serooskerke laten

Bij DwO’15 is het voorlopig genieten geblazen

In de top van de vierde klasse A is het druk, heel druk. DwO’15 staat na een 1-3 overwinning bij MZVC samen met Krabbendijke op een gedeelde eerste plaats. Een positie waar men bij de fusieclub uit Driewegen en Ovezande trots op is. De lijn die vorig seizoen na de winterstop is ingezet blijkt een stevige lijn te zijn, want de formatie van Danny Sandhövel kent een perfecte start van de competitie.

14 november