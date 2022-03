FC Axel heeft de buit voor rust al binnen

AXEL - Zaterdag-tweedeklasser FC Axel herstelde zich dinsdagavond van de nederlaag van afgelopen weekeinde tegen SSV’65 (0-2). De ploeg van trainer David Destorme walste in het midweekse inhaalduel over De Meeuwen heen: 5-0.

FC Axel-De Meeuwen 5-0: De thuisploeg trok meteen de gashendel vol open. Via Wouter Verbraeken, Roy van Ham (2-0 en 5-0), Shurandall van Utrecht en Urmelon Martis stond FC Axel al halverwege op een onoverbrugbare voorsprong. Na rust werd er niet meer gescoord. Voor Michel Leonhart, de trainer van De Meeuwen, was het een pijnlijke nederlaag in zijn eigen woonplaats.

‘s-Heer Arendskerke-SSV’65 1-2: Het gevecht tussen de twee laagvliegers eindigde in een overwinning voor de gasten. ‘s-Heer Arendskerke kwam via Jaron Geene nog wel op voorsprong. Daarna trokken de Goesenaren het duel naar zich toe. Nog voor rust werd het gelijk door Claude de Smit. In de tweede helft werd de bal voor het doel geslingerd en kopte Erwin van de Linden (of zijn directe verdediger, want dat was moeilijk te zien) de 1-2 binnen. Arendskerke bleef zodoende laatste en SSV’65 klom na de tweede overwinning op rij wederom een beetje.

Walcheren-Arnemuiden 1-2: In de eerste helft lukte het de twee ploegen nog niet door elkaars defensie heen te breken. In de tweede helft scoorde Milton Roemeratoe tweemaal: eerst liep hij een bal op ongelukkige wijze zijn eigen doel binnen, om vervolgens aan de andere kant gelijk te maken. De 1-2 was ook een eigen doelpunt, maar nu van Walcheren.