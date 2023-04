Familie Van Nieuwenhuize volgend seizoen weer compleet bij Bruse Boys

VIERDE KLASSE A Rillandia brengt met derbyzege op Krabbendij­ke spanning terug, Apollo’69 maakt er 14 (!)

Het begint met de week spannender te worden in de top van de vierde klasse A. Net zoals vorige week verloor koploper Krabbendijke zaterdag. Nummer vier Rillandia was in de derby met 1-0 te sterk. Nummer twee Nieuwland was vrij en kon dus niet direct profiteren.