Fabio Sponselee legt de lat met Hontenisse hoog: ’Top derde klasse. Of misschien wel meer’

VIERDE KLASSE A Doelpunten­ma­chi­ne Rick Jonker loodst Apollo’69 langs Jong Ambon

In de vierde klasse A is het momenteel aanhaken of afhaken in de kop van de ranglijst. Koploper Krabbendijke versloeg in de Reimerswaalse derby Rillandia met 2-0 en DwO’15 was met 1-3 te sterk voor MZVC.

12 november