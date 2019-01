Fabian Wilson was 6 jaar toen Hoek voor het laatst van Quick Boys won

TERNEUZEN - Fabian Wilson was eerstejaars F-pupil bij AZVV toen Hoek voor het laatst won van Quick Boys. Meer dan 21 jaar geleden – september 1997 – stond sportpark Denoek in vuur en vlam toen Ad Gladdines Hoek kort voor tijd vanaf elf meter naar een 3-2-overwinning schoot. Sindsdien won Hoek nooit meer van Quick Boys. Twaalf duels, vijf gelijke spelen, zeven nederlagen.

Wilson maakte er zelf niet zo veel mee. Twee om precies te zien. Drie seizoenen geleden in de hoofdklasse ééntje en eerder dit seizoen in de derde divisie. Beide thuisduels eindigden in een gelijkspel. Wilson is dus opmerkelijk genoeg nog ongeslagen tegen de grootmacht uit Katwijk. Zaterdag gaat hij voor het eerst op bezoek bij Quick Boys.

,,Drie seizoenen geleden was ik er wel bij, maar kwam toen terug van een blessure’’, weet hij nog. ,,Ik heb daar toen vooraf nog voor mezelf getraind, maar niet meegedaan. Nu hopelijk wel. Daar kijk ik wel naar uit, tegen één van de mooiste amateurclubs van Nederland. Er is altijd veel publiek, het is een mooie locatie en een goede tegenstander.’’

Ruimte

Quick Boys staat tweede in de derde divisie, (2 punten) achter koploper Noordwijk en (4 punten) voor Hoek. ,,De thuiswedstrijd eindigde eerder dit seizoen in 3-3 en was een heel open wedstrijd. Gaan ze de ruimte achter onze verdediging bespelen of gaan ze vol op de aanval spelen? Ik ben echt benieuwd hoe ze gaan spelen.’’

Quote Ik denk er wel ’s over om iets anders te proberen, een andere club, in België ofzo. Fabian Wilson

Dat zal ook voor Hugo Vandenheede gelden. De nieuwe trainer startte vorige week met een eclatante 4-0-zege op Harkemase Boys. Welke accenten legt hij? ,,We trainer langer’’, zegt Wilson zonder afbreuk te willen doen aan voorganger Dennis de Nooijer. ,,Hij focust er ook heel erg op dat we in een blok spelen. En we trainen veel op vaste looplijnen.’’

Contract

Wilson heeft al overeenstemming met Hoek over verlenging van zijn verbintenis. Hij gaat daarmee voor een negende seizoen op Denoek. Daarmee zal hij de grens van 200 competitieduels voor Hoek normaliter halen. Slechts drie spelers hebben dat al gehaald (Franky Standaert, Giovanni Siereveld en Thomas Ragut), terwijl twee ploeggenoten (Jordi de Jonghe en Reguillo Vandepitte) dat in de komende weken zullen doen.