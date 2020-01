Ex-Hoek-speler vergeet voetbalschoenen voor bekerwedstrijd in ArenA tegen Ajax

VIDEOAMSTERDAM - Sinds zijn transfer van AFC naar Spakenburg keek Thomas van den Houten al uit naar het bekerduel met Ajax van woensdagavond. Maar de wedstrijd ging bijna de mist in voor de linksback uit Goes.

Toen tweededivisionist Spakenburg was aangekomen in de Johan Cruijff Arena kwam de Zeeuwse verdediger er namelijk achter dat hij iets héél belangrijks was vergeten: zijn voetbalschoenen. Het moest een avond worden om nooit te vergeten en dat werd het op deze manier dus al voordat de bal überhaupt had gerold.

Een geluk bij een ongeluk voor Van den Houten: hij is woonachtig in Amsterdam. De vleugelverdediger hoefde dus niet helemaal terug naar Bunschoten-Spakenburg om zijn voetbalschoenen op te halen, want zijn kicksen lagen gewoon thuis op hem te wachten.

Ook Ajax was bereid mee te denken. De landskampioen én bekerhouder reageerde met een knipoog op het bericht over Van den Houten (zie tweet onder). Want die onvergetelijke avond, die moest er natuurlijk hoe dan ook komen voor de voetballer uit Goes.