Ewoud van Troost baalt van cruciale momenten

Bruse Boys maakt einde aan periode van dertien duels zonder zege

ARNEMUIDEN - Ze waren in Bruinisse bijna vergeten wat winnen is. De laatste overwinning van de hoofdmacht van Bruse Boys in competitieverband dateerde alweer van 27 november 2021. Uit bij Arnemuiden (0-1) maakte de ploeg van trainer Michel Maaskant een einde aan een periode van dertien duels zonder zege. ,,Deze overwinning was ontzettend belangrijk voor het moraal.’’

16 mei