Ervaren Martens wil defensieve zekerheid weer terugkrijgen met Hoek

DERDE DIVISIE Na bezoek aan Ermelo weet Lorenzo Staelens ook hoe verliezen voelt als Hoek-trai­ner

ERMELO - Hoek heeft de reeks van tien duels zonder nederlaag in de derde divisie niet kunnen uitbreiden. De Zeeuwen moesten hun meerdere erkennen in DSV’33 Ermelo (4-0), dat nu evenveel punten heeft als Hoek. Invaller Seppe Vereecke had een pijnlijke rol in het verlies.

9 april