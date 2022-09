Ervaren Gertjan Martens speelt op zijn verjaardag met Hoek tegen IJsselmeervogels: ‘Ik weet wat ik kan én ook wat ik niet kan’

In de herfst van zijn loopbaan is voetbal nog altijd een heerlijk levenselixer. Gertjan Martens geniet van trainen, wedstrijden spelen en winnen. ,,Ik krijg er energie van’’, zegt de centrale verdediger van Hoek. ,,Voetbal is een uitlaatklep.’’

Gertjan Martens tikt dinsdag de 34 aan en maakt op zijn verjaardag met Hoek de reis naar Spakenburg om een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker af te dwingen. ,,Thuis halen we de verjaardag nog wel een keer in’’, zegt de goedlachse Martens. ,,Eigenlijk is het een voetbaldag als alle andere. Als ik geen wedstrijd had gehad, had ik getraind.’’

En zo gaat het dus al heel lang in zijn leven. ,,Ik wilde vanaf jongs af aan in een voetbaltruitje lopen. In de eerste kleuterklas vroegen ze aan me wat ik later wilde worden. Dat was profvoetballer dus en dat gevoel is daarna alleen maar sterker geworden. Daar heb ik alles voor gedaan en ik denk dat ik met mijn talent er alles uit heb gehaald wat erin zat. Ik wilde altijd spelen. Ik kon moeilijk op de bank zitten, dat ging tegen mijn natuur in. Daarom heb ik soms bewuste keuzes gemaakt om ergens anders te gaan voetballen.’’

Op handen gedragen

Zijn loopbaan langs onder meer KV Oostende, Waasland-Beveren, FC Antwerp, Union Sint-Gillis en RWDM leverde hem bijna 300 wedstrijden als prof op, waarvan zo’n 30 op het hoogste niveau in België. ,,De mooiste periode? Met Oostende zijn we kampioen van de tweede klasse geworden. Bij Union was ik op mijn top en werd ik op handen gedragen door de supporters. Dat was heel speciaal, met een speciaal publiek. Héél fanatiek en héél positief. Als je bij FC Antwerp twee keer achteruit speelde, begonnen de supporters te fluiten, maar bij Union bleven ze altijd achter de ploeg staan.’’

In januari van dit jaar streek hij neer in Hoek, een plaats die hij al kende, omdat zijn vrouw er vandaan komt. ,,Ik was er al eens geweest toen Nick de Groote er speelde en mijn schoonmoeder woont op 500 meter van het veld. Ik was vanaf het begin aangenaam verrast door het niveau, van onszelf en de tegenstanders. In Nederland wordt vaak de voetballende oplossing gezorgd, terwijl ze in België meer zekerheid inbouwen. Ik had wat vroeger naar Nederland moeten gaan.’’

Cowboys

Martens voelt zich een bevoorrecht mens dat hij nog steeds de kicksen mag aantrekken, maar tegenwoordig is het niet alleen voetbal wat de klok slaat. Sinds vier jaar is hij toegetreden tot het transportbedrijf van zijn vader en heeft hij de leiding over een eigen afdeling met zeven vrachtwagens. ,,Ook al had ik met voetballen een grote kist geld verdiend, dan was niks doen niets voor mij geweest’’, zegt Martens, die getrouwd is en inmiddels vader is van twee zoontjes. Hij staat vaak 24 uur per dag aan. ,,Soms word ik ’s nachts gebeld door een chauffeur die onderweg staat met een lekke band. Mijn respect voor de chauffeurs is enorm gegroeid. Ze worden als de cowboys van de weg gezien, maar als ik zie wat ze er voor moeten doen en hoe ze behandeld worden… Het is een zwaar beroep en elke dag loert het gevaar op de weg.’’

Martens leidt een druk leventje, waarin voetbal de juiste afleiding biedt. ,,Ik heb veel spelers meegemaakt die vanwege een blessure vroegtijdig moesten stoppen. Als je op deze leeftijd nog steeds mag voetballen, mag je van geluk spreken. Zolang ik fysiek in orde ben, ga ik door.’’

Quote Als je op deze leeftijd nog steeds mag voetballen, mag je van geluk spreken Gertjan Martens

Bij Hoek is hij de ervaren kracht achterin, kopsterk en gezegend met een prima lange trap. ,,Centrale verdediger is de beste positie die bij me past. Ik moet het spel voor me hebben om te renderen. Van daaruit is het iets makkelijker om het spel te lezen. Ik weet wat ik kan én ook wat ik niet kan. Nee, druk heb ik niet meer, wel gezonde spanning. Ik speel nog altijd om te winnen, hoor.’’

Geen Messi of Ronaldo

Bij Hoek is na een dramatische competitiestart de rust teruggekeerd en lijkt de weg omhoog ingeslagen. Martens lacht: ,,Ik heb bij Antwerp gespeeld en dan kun je wel tegen een stootje. Als de supporters van Hoek morren, mogen ze altijd naar mij toe komen. Dan ga ik het gesprek gewoon aan. Ik ben geen Messi of Ronaldo die onbereikbaar is hè.’’

,,Na onze oefencampagne ontstond er een bepaalde euforie binnen Hoek. Ik heb dat een beetje proberen te temperen, omdat ik wist welke zware tegenstanders we in het begin allemaal zouden tegenkomen. En we hebben te maken met veel jonge spelers in onze ploeg die nog nooit in de Nederlandse competitie hebben gespeeld. Dat is wennen. Het zal soms vallen en opstaan zijn.’’

Vanavond tegen tweededivisionist IJsselmeervogels staat Martens met Hoek, dat een klasse lager speelt, voor een nieuwe uitdaging. ,,Plaatsing voor het KNVB-bekertoernooi, met de kans op een wedstrijd tegen een grote profclub, zou héél mooi zijn.’’