Er kunnen dit weekeinde wéér drie Zeeuwse voetbalkampioenen gekroond worden

In de tweede klasse kan Oostkapelle/Domburg kampioen worden als nummer twee NSVV punten verspeeld bij Yerseke. In de derde klasse geldt hetzelfde voor VCK, dat afhankelijk is van Zeelandia Middelburg en in de vierde klasse is Kruiningen afhankelijk van SKNWK. De drie koplopers dienen sowieso wel zelf eerst te winnen.