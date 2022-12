Er is geen peil te trekken op Hoek: ‘Ups en downs, dat is het beeld tot nu toe’

Het resulteert bij het ingaan van de winterstop in een plek in de grijze middenmoot. Hoek is de nummer negen van de ranglijst met 26 punten uit 18 duels. De Zeeuws-Vlaamse equipe begon met twee nederlagen aan het seizoen, kende in september een oprisping in de vorm van vier wedstrijden waarin het via twee gelijke spelen en twee winstpartijen ongeslagen bleef, maar nimmer werd een echte stabiele reeks neergezet. ,,Ups en downs, dat is het beeld van de competitie tot nu toe’’, constateerde ook trainer Pieter Ongena.