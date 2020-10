Enige troost: Goes tekent voor langste strafschoppenserie in Zeeuwse voetbalgeschiedenis

De 34 strafschoppen ’versloegen’ de 30 strafschoppen die in 2001 nodig waren voor een beslissing bij Dosko-Terneuzen, in de halve finale van de districtsbeker. Terneuzen bleef aan de goede kant van de score en won later ook de finale.

SSV'65-RBC

26 strafschoppen

Drie Zeeuwse clubs staan met een reeks van 26 strafschoppen in de boeken. In 2012 won Kloetinge in de beker na 26 strafschoppen van Jeka, in 2001 verloor Veere na 26 strafschoppen in de nacompetitie van SSC´55 en in 1976 had Zeelandia er 26 nodig om Vlissingen uit de beker te krijgen.