Enige klassieker buiten Rotterdam of Amsterdam werd gespeeld in… Middelburg

VIDEO Saïd Bouzambou wil als speler van FC Eindhoven naar het EK

6 mei VLISSINGEN - Na anderhalf jaar bij Hovocubo neemt Saïd Bouzambou deze zomer de volgende afslag in zijn carrière. De zaalvoetbalinternational uit Vlissingen is komend seizoen speler van FC Eindhoven. ,,Ik heb lang getwijfeld over een vertrek bij Hovocubo’’, legt Bouzambou uit. ,,Maar de afstand heeft de doorslag gegeven. Voor iedere training in Zwaag was ik vijf uur reistijd kwijt. Daar gaat straks twee uur vanaf.’’