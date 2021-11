Engels-Belgische groundhopper struint de Zeeuwse voetbalvelden af

ASSENEDE - Jeff Down (54) is een groundhopper. Engelsman van geboorte maar al heel wat jaren woonachtig in Assenede, vlak over de grens bij Sas van Gent. Regelmatig laat Jeff zijn gezicht zien op Zeeuwse sportparken.

De wereld der groundhoppers is een subcultuur van de ‘normale’ voetballiefhebber. ,,Groundhopping betekent in essentie zoveel mogelijk voetbalcomplexen bezoeken en daar een wedstrijd bekijken‘’, vertelt Down. ,,Ik ben al heel wat jaren met deze hobby bezig.‘’

,,De basis is al vroeg in mijn jeugd gelegd. Op mijn zevende kwam ik voor het eerst in een voetbalstadion, bij Plymouth Argyle. Ik was meteen compleet gegrepen door de magie van het voetbalstadion. Het ging niet eens zozeer om het voetbal zelf, maar vooral alles eromheen. De spanning voor een wedstrijd, het prachtige stadionlicht, de lucht van worst en gebakken ui, ik genoot er intens van. Na die eerste wedstrijd was ik compleet verknocht aan Plymouth Argyle, de ploeg die ik nu nog steeds fanatiek supporter.‘’

Quote Ik ben voor het eerst oesters gaan eten toen ik bij Yerseke ging kijken, heb bolussen ontdekt in Zoutelande Jeff Down

In de jaren ’80 was een bezoek aan een voetbalstadion in Engeland bepaald niet het veiligste uitje. Toch zat Jeff, vanaf het moment dat hij oud genoeg was, door heel Engeland bij voetbalwedstrijden van Plymouth. ,,Ik vond het prachtig om al die oude stadions te bezoeken. Zeker in die tijd was ieder stadion op zijn eigen manier uniek, er zat echt een ziel in iedere ‘ground’. Anno 2021 zijn veel stadions gesloopt en zijn er nieuwe voor teruggekomen. Eigenlijk lijken ze allemaal op elkaar, wat de beleving voor mij een stuk minder maakt.‘’