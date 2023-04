En dat is 8..., ook SV Sluis gaat met het eerste op zaterdag voetballen

Voor Schalkwijk staat er echt nog wel iets op het spel

Door de nederlaag van afgelopen weekend tegen koploper ACV (1-4) lijkt Hoek dit seizoen in de derde divisie nergens meer om te spelen. Zaterdag wacht voor de formatie van trainer Quincy Rombaut de verste uitwedstrijd van het seizoen, in Friesland tegen Harkemase Boys. Staat er echt niks meer op het spel? Voor Steve Schalkwijk zeker wél, want de spits wil topscorer van de derde divisie worden.