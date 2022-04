‘Elftalzwerver’ Kabwe Manengela is nu de kapstok van Goes

COLUMN In de kleedkamer groeien vriend­schap­pen voor het leven; dus gewoon douchen!

De scheidsrechter floot die avond af, toen het al bijna negen uur was. Ik keek op mijn horloge en dacht: als hij nou een beetje snel doucht, dan kunnen we nog redelijk op tijd thuis zijn. We hadden nog een rit van zo’n twee uur en een kwartier voor de boeg. Nog geen vijf minuten later kwamen de eerste spelers al de kantine in. Joggingpak aan, capuchon op, een boks aan een ploeggenoot en weg waren ze.

9 april