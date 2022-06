Elf Zeeuwse wedstrijden dit weekeinde in de nacompetitie. Kijk hier welke

Na bewogen jaar maakt Niels van Geystelen met DwO’15 zich op voor onverwacht toetje

DRIEWEGEN – Voor zaterdag-vierdeklasser DwO’15 eindigde het reguliere voetbalseizoen prachtig. De formatie van oefenmeester Arjan Sandee was de lachende derde op de slotdag en nam een periodetitel over van kampioen Vlissingen en neemt het zaterdag in de eerste ronde van de nacompetitie op tegen FC de Westhoek’20. De speler om op te letten bij DwO’15 is de in goede vorm verkerende Niels van Geystelen.

13:00