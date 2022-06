Eindelijk, eindelijk, eindelijk voor RCS

MET VIDEOARNEMUIDEN - Na vijf mislukte jaren in de derde klasse is RCS eindelijk gepromoveerd. In Arnemuiden wonnen de Souburgers zaterdag de nacompetitiefinale van Luctor Heinkenszand (3-1 na verlenging) en ze mogen volgend seizoen uitkomen in de tweede klasse.

In 2015 stapte RCS over van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. De ambitie was van meet af aan: zo snel mogelijk naar de tweede klasse om daarin net als op zondag een rol van betekenis spelen.

Michel Leonhart loodste de ploeg naar die derde klasse, maar er niet uit. Dat lukte ook John Bentschapknook niet, maar Cees Houtepen heeft het nu in zijn derde en laatste jaar voor elkaar gekregen. Saillant genoeg gaat hij nu naar Serooskerke dat juist gedegradeerd is uit de tweede klasse.

(tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Matchwinnaar Yordi Nijland. © Roy Dassen

De man die het verschil maakte, was ook de man die met RCS al in de top van het zondagvoetbal speelde en die een week eerder ook al beslissend was in de eerste ronde tegen Halsteren. Yordi Nijland. De routinier viel in de tweede helft en maakte in de verlenging de 2-1 en de 3-1 (strafschop).

Wereldgoal Dyllan Davidse

Daarvóór speelden Luctor Heinkenszand en RCS een evenwichtige eerste helft. Halverwege kwam Luctor Heinkenszand op voorsprong. Daan Esser werd bij een doelpoging uit een corner aangetikt met een strafschop als gevolg. Barry Olierhoek zette de elfmetertrap om in de openingstreffer.

RCS deed echter niets onder voor de tegenstander en dat werd kort voor rust beloond. En hoe! Dyllan Davidse krulde een vrije trap keurig in de rechterbovenhoek. Doelman Nick Westerbeke was kansloos.

(tekst gaat verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de tweede helft had RCS de overhand, maar tot veel doelgevaar leidde dat niet. Eén keer. Westerbeke kreeg een schot van Morad Bobouh niet onder controle, waardoor hij bij de eerste rebound een knappe reflex nodig had en hij zag de tweede rebound onaangeroerd voorlangs rollen.

Een verlenging werd onvermijdelijk en het leek erop dat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Maar daar had Yordi Nijland geen zin meer in.

Voor Luctor Heinkenszand waren de druiven zuur. De fusieclub wil net zoals RCS graag hogerop, heeft daarvoor ook ‘ingekocht’ met diverse spelers met ervaring in de hoofdklasse, maar de zo felbegeerde volgende stap laat nu nog op zich wachten.