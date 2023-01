Einde verhaal Hansweertse Boys: ‘Achteraf willen ze toch niet zó graag...’

Bij Hansweert­se Boys zoeken ze meer dan alleen een keeper

HANSWEERT - Op het pleintje was het vroeger de normaalste zaak van de wereld. Laatste man is ‘keep‘ en mag met zijn handen. Het had niet veel gescheeld of vierdeklasser Hansweertse Boys moest die regel voor de laatste zes duels van dit seizoen herinvoeren. De vacature is voorlopig ingevuld, maar daarmee zijn de problemen nog niet voorbij.

27 april