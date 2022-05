Einde seizoen voor Hoek-verdediger Seppe Vereecke

Daarnaast heeft Vereecke ook een scheur in de aanhechting van zijn hamstring opgelopen. De Belgische rechtsback overstrekte zijn knie tijdens een duel dicht bij de eigen achterlijn. Hij moest direct vervangen worden door Jaïr Oosterlen. Vereecke vreesde voor een blessure aan zijn kruisband of meniscus maar daar is geen sprake van.

Er zitten twee barsten, in zijn knie en in zijn scheenbeen. Vereecke moet nog langs een orthopeed maar verwacht zeker twee maanden rust te moeten nemen. ,,Het kan in totaal drie tot zes maanden duren voordat die barsten volledig genezen zijn en de pijn weg is’’, aldus Vereecke. ,,Ik was bang dat ik mijn kruisbanden had gescheurd. Dan valt dit nog mee.’’