Eigen doelpunt brengt koploper Kloetinge niet van de wijs, hoofdrollen voor topscorer en assistkoning

VIERDE DIVISIE/MET VIDEOKloetinge won zaterdag in eigen huis met 4-1 van Achilles Veen. Doordat concurrent Capelle ook won, behoudt Kloetinge - koploper in de vierde divisie - een voorsprong van vijf punten op de nummer twee.

‘De beste ploeg van Zeeland’, zoals trainer Jurriaan van Poelje zijn Kloetinge noemde, stond bij aanvang met vijf punten voorsprong op een comfortabele eerste plek. Dit seizoen verloren de Zeeuwen maar drie keer in de competitie. Twee van die drie nederlagen werden in de laatste vijf wedstrijden geleden.

Zaterdag, in eigen huis tegen de nummer twaalf Achilles Veen, kwam Kloetinge halverwege de eerste helft op voorsprong. Ruben de Jager ontving in de 22ste minuut een voorzet die hij rakelings naast kopte. Zijn tweede kans kans verzilverde De Jager. Nadat hij naar binnen trok in de zestien lag de korte hoek open. Hij zag het gaatje en stuurde de bal erheen: 1-0.

In de blessuretijd van de eerste helft miste Nizar Mekkaoui de kans op de 2-0. In de counter wist zijn teamgenoot, Koen Plank, wél te scoren. Na een voorzet van rechts gleed hij de bal binnen. Helaas voor hem deed hij dat in het eigen doel, waardoor hij de ruststand op 1-1 bepaalde.

De Jager, koploper in het PZC-topscorersklassement, bewees na rust dat hij ook met zijn hoofd doelpunten kon maken. Na een corner die lang bleef hangen in het strafschopgebied had De Jager alle tijd om de bal binnen te knikken. Dat deed de goalgetter, waardoor hij opnieuw voor een voorsprong voor Kloetinge zorgde.

Reguillio Vandepitte bouwde met een lekkere knal die voorsprong verder uit naar 3-1. De assist kwam, niet verrassend, van Jefry Dijkstra. Het was alweer zijn elfde assist. In de 70ste minuut viel Valentijn van Keulen in. Vier minuten later maakte hij de laatste goal van de middag, na weer een assist van Dijkstra.

Volledig scherm Jefry Dijkstra op archiefbeeld. © Voetbal Kloetinge-FC 's-Gravenzande 4-2-2023