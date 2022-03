Eerste triple voor Groene Ster Vlissingen sinds ruim vijf jaar

Hoek begint zonder vier basiskrach­ten aan interes­sant tweeluik

In vier dagen tijd speelt Hoek twee wedstrijden tegen titelkandidaten. Zaterdag komt FC Lisse op bezoek, dinsdag is Sparta Nijkerk te gast bij de Zeeuws-Vlaamse club. Het is een bijzonder interessant tweeluik, waarin Lorenzo Staelens vier vaste basiskrachten moet missen.

17:55