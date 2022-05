Eerste meters van eindsprint verlopen volgens plan voor Goes

DERDE DIVISIE/VIDEOGOES - Een langer verblijf in de derde divisie behoort nog steeds tot de mogelijkheden voor Goes. De Zeeuwse hekkensluiter was zaterdag met 1-0 te sterk voor Odin'59, waardoor de strijd nog niet is gestreden. Gianni Tiebosch zorgde al vroeg voor de enige treffer, maar moet de volgende meters van de eindsprint ook aan zich voorbij laten gaan.

Als Goes nog zicht wilde houden op de (relatief) veilige plekken, moest er deze zaterdag gewonnen worden. Het startschot voor de eindsprint moest gegeven worden. Met nog vijf wedstrijden te spelen, had Goes een gat van vijf punten met de plaats die directe degradatie voorkomt, maar nog wel verplicht tot het spelen van nacompetitie voor lijfsbehoud. Odin’59 vormde zaterdag de eerste horde voor de ploeg van trainer Kevin Hollander. De komende weken wachten nog koploper FC Lisse, ACV, Dovo en Stedoco.

Sylvio Hage, dit seizoen al vaker een belangrijke schakel bij Goes gebleken, kon er zaterdag door een blessure niet bij zijn. Gianni Tiebosch, een van de andere cruciale pionnen bij Goes, was wel van de partij. Hij liet zich flink gelden in de beginfase. Een eerste poging van afstand, na een minuut of acht, trof nog geen doel. Tiebosch’ tweede inzet, hij probeerde het na een nonchalante aanname nog maar eens van afstand, zoefde er wel in. Naar binnen trekken en uithalen; het bleek een succesvolle formule: 1-0.

Zo nam Goes de leiding in het cruciale duel met Odin'59, dat voor aanvang van de wedstrijd tien punten meer had dan Goes. Op het veld was daar niet veel van te merken. Op af en toe een hakkelig moment voor het doel na, kwam de thuisploeg voor rust namelijk nauwelijks in de problemen. Bovendien kwam het zelf regelmatig tot een gevaarlijk moment. Guillaume Clinckemaillie, de vervanger van Sylvio Hage, liet het meest van zich horen. De voormalig spits van Hoek bleek echter ongelukkig in de afronding.

Na de pauze gingen Goes, Tiebosch en Clinckemaillie verder waar ze gebleven waren. De kansen bleven komen, maar de 2-0 wilde er niet in. Overigens wilde ook de 1-1 niet vallen. Want Odin'59 kwam er tien minuten na de pauze ineens levensgevaarlijk doorheen, alleen was de kans niet besteed aan Niels Jager. Van dichtbij hielp hij Goes-doelman Matthew Lentink een cruciale redding te maken. Jager knalde de bal namelijk tegen de hand - of zelfs het hoofd - van de goalie aan. Misschien wel knapper dan scoren.

Twee keer geel

Het bleek het grootste gevaar van Odin'59-kant. De gelijkmaker kwam er niet meer, ook niet nadat Tiebosch met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd. Een tweede Goes-treffer kwam er overigens ook niet. Zo verliepen de eerste meters van de eindsprint redelijk naar wens voor de Zeeuwse hekkensluiter. Het had alleen pech dat nummer voorlaatst Ajax optimaal profiteerde van de problematiek bij Hoek en met 3-0 van de Zeeuws-Vlamingen won. Het lukte echter wel in te lopen op Dovo en VVOG, waardoor Goes ook na zaterdag nog altijd mag blijven hopen op een langer verblijf in de derde divisie. Het gat van vijf punten is nu een gat van twee.