Eerste kampioen én degradant van Zeeland kunnen vanavond bekend worden

PROGRAMMAVLISSINGEN - In Sint-Annaland wordt alles in gereedheid gebracht voor het kampioenschap. De koploper heeft dertien punten voorsprong in de derde klasse B op de nummer twee. Een overwinning dinsdagavond op Kogelvangers volstaat voor de titel.

Op deze avond worden in het Zeeuwse zaterdagvoetbal in vier klassen complete speelrondes afgewerkt: in de eerste klasse, tweede klasse en derde klassen A en B. Komende donderdag gebeurt hetzelfde in het zondagvoetbal.

Vanavond kan WHS de eerste Zeeuwse kampioen van dit seizoen worden. Sterker, de eerste kampioen sinds 2019, want sindsdien zijn er door twee ongeldige coronaseizoenen geen kampioenen of degradanten uitgeroepen.

Zaterdag deed WHS het belangrijke voorwerk door de enige overgebleven concurrent Halsteren met 1-3 te verslaan. Daarmee werd het gat schier onoverbrugbaar. Daarmee versloeg het de rivaal voor de tweede keer dit seizoen. Eerder werd het al 6-1.

De tegenstander vanavond is Kogelvangers. Die ploeg staat vierde en is nog allerminst uitgespeeld. De ploeg heeft nog alle kans op een periodetitel, maar - bizar maar waar - is ook nog niet helemaal vrij van degradatiezorgen. Het gat met die plaatsen is maar zes punten, met nog vijf duels te gaan.

Tegelijkertijd met de eerste kampioen kan ook de eerste degradant een feit worden, in dezelfde klasse als die van WHS. Onderaan staat immers Noad’67, dat met een eigen nederlaag (thuis tegen Halsteren) en een zege van Duiveland (bij Seolto) degradeert.

In de eerste klasse kan Kloetinge thuis tegen Nieuw-Lekkerland de volgende stap naar de titel zetten, net als Oostkapelle/Domburg in de tweede klasse. De driestrijd in de derde klasse A (Zeelandia Middelburg, VCK, Luctor Hkz) nadert ook zijn kookpunt.

Programma vanavond:

Eerste klasse B: Nieuwenhoorn-Oranje Wit, RVVH-BVCB, Kloetinge-Nieuw Lekkerland, Papendrecht-Heerjansdam, XerxesDZB-Terneuzense Boys, Brielle-Heinenoord, Neptunus-SHO.

Tweede klasse E: NSVV-De Meeuwen, Arnemuiden-Walcheren, Oostkapelle/Domburg-’s-Heer Arendskerke, Serooskerke-FC Axel, VVGZ-Yerseke, Bruse Boys-SSV’65, DBGC-MZC’11.

Derde klasse A: Bevelanders-Luctor Heinkenszand, GPC Vlissingen-Zeelandia Middelburg, Patrijzen-RCS, VCK-Nieuwdorp, Zaamslag-De Noormannen, Goes-Veere.

Derde klasse B: Kapelle-Zwaluwe, Krabbendijke-ZSC’62, Noad’67-Halsteren, Seolto-Duiveland, WHS-Kogelvangers, De Fendert-Tholense Boys, Prinsenland-Klundert.