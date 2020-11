Eerste goal Van Hecke bij swingend Heerenveen

Goes komt tegen Stedoco niet meer over de schrik heen

12 oktober GOES - In de aanloop naar de ontmoeting met de nummer twee van de ranglijst, dankzij de 0-2-zege bij Goes de nieuwe koploper, speelden verschillende vraagstukken een rol. Weet Goes voor het eerst dit seizoen punten te pakken? En betaalt het vertrouwen van trainer Kevin Hollander in doelman Matthew Lentink – hij kreeg de voorkeur boven Brian Meulmeester – zich uit?