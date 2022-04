Een wereldgoal, verspeelde punten en complimenten tijdens een middagje derde klasse

VLISSINGEN - Een vermakelijke middag in de derde klasse op zondag. Clinge wist na een goede wedstrijd en een wereldgoal van Dominic de Maagt te winnen van Hoeven, Steen vergeet opnieuw een voorsprong vast te houden en HVV‘24 laat in blessuretijd dure punten liggen.

Clinge-Hoeven (1-1) 2-1. ,,Het eerste half uur waren wij echt heer en meester, Hoeven had niks te vertellen”, begon trainer Mario de Fouw na afloop te vertellen. Na één minuut was het Thomas Leegwater die Clinge op een 1-0-voorsprong schoot. Na de openingstreffer kreeg Clinge zeker nog drie honderd procent kansen om de score uit te breiden. Na een half uur spelen kreeg Hoeven zijn eerste kans, deze zat er ook meteen in: 1-1.

In het tweede bedrijf ging het gelijkwaardig op, veel stilstaande situaties met gevaarlijke momenten. Het slotakkoord was voor Dominic de Maagt, een afgeslagen corner nam hij direct op zijn schoen en tekende zo voor de 2-1-overwinning voor Clinge.

Schijf-Steen (0-1) 1-1. In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op, beide ploegen waren gewaagd aan elkaar en speelden veel op de lange bal. Na een half uur spelen schoot Rody van de Brande vanaf ruim 20 meter een bal in de kruising: 0-1. Schijf kreeg hierna mogelijkheden op de gelijkmaker, maar deze viel voor rust nog niet.

In de tweede helft zette Schijf aan, wat leidde tot grote mogelijkheden. Vijf minuten voor tijd viel de bal dan toch in het net: 1-1. ,,Complimenten aan de ploeg dat ze hebben gestreden, ik denk niet dat we meer dan een punt verdiend hadden”, concludeerde Marco van Vlierberghe na afloop.

VVR-HVV’24 (0-0) 1-1. In Rijsbergen had de ploeg uit Hulst een lastige middag, HVV‘24 kwam niet verder dan een gelijkspel tegen VVR: 1-1. ,,We hebben heel de wedstrijd veel balbezit gehad, maar niet veel uitgespeelde kansen. VVR was ook heel de wedstrijd bezig met het rekken van de tijd, wat uiteindelijk in hun voordeel was”, vertelde Mario Vermeirssen.

In de tweede minuut van de blessuretijd maakte Gianni Verbraecken de openingstreffer voor de ploeg uit Hulst. Het bleek niet genoeg voor de overwinning, in de zevende minuut van de blessuretijd schoten twee spelers van HVV’24 over de bal heen, hier profiteerde de spits van VVR van: 1-1. ,,Het is heel zuur om zo punten te verspelen in de race om het kampioenschap”, eindigde Vermeirssen.

Victoria’03-Philippine (2-2) 4-2. Philippine ging onderuit in Oudenbosch tegen Victoria’03. In de eerste helft kon de ploeg van trainer Carlo van Grimbergen nog mee met het niveau. In de tweede helft liep Victoria over Philippine heen. ,,We begonnen heel slecht waardoor we al snel op 2-0-achterstand komen.”

Joey Walhout scoorde in de eerste helft nog wel twee keer voor Philippine, wat hierdoor met 2-2 ging rusten. In de tweede helft gaf Philippine heel makkelijk de twee goals van Victoria weg. ,,Beide doelpunten komen uit een stilstaande situatie waar wij niet goed verdedigen, dat is heel zuur, we zullen nog hard moeten werken om veilig te blijven dit seizoen”, eindigde Van Grimbergen.