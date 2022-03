Een week gevuld met boze mensen: ‘Van der Hooft gaat liever in de bus bij Hoek zitten zeker’

Kloetinge trapte pas om 20.30 uur af, dus voor die wedstrijd was nog minder tijd om een verslag in de krant te kijken. Maar het lukte en ik had de volgende ochtend het gevoel dat we lezenswaardige sportpagina’s hadden gemaakt. Daar dacht niet iedereen zo over en dat is niet erg. Kritiek hoort bij het leven, daar moet je mee om kunnen gaan, zolang het maar op een normale manier wordt geventileerd. Een Bevelandse meneer was boos. Het verslag van Hoek was in zijn ogen weer te prominent en ‘aan de zijkant had hij met pijn en moeite 10 regels over Goes’ kunnen ontdekken.