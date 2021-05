Dylan de Kam wil zich als keeper verder ontwikkelen bij ambitieus Patrijzen

Aanvaller Zenya Deurloo verruilt Feyenoord voor beloften van sc Heerenveen

17 mei VLISSINGEN - Zenya Deurloo is komend seizoen speler van sc Heerenveen. De uit Nieuwerkerk afkomstige aanvaller komt over van Feyenoord, waar hij liefst twaalf seizoenen in de jeugdopleiding speelde. Bij de Friese club begint de 18-jarige Deurloo in de Onder 21.