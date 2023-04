Dure punten voor Hontenisse, Corn Boys snoert monden en Hulsterloo is trots

Nieuwe koploper is een oude bekende

Waar Ruben de Jager zijn voorsprong in het PZC-topscorersklassement vorige week nog wist te vergroten, is de spits van Kloetinge die na een doelpuntloze wedstrijd nu weer kwijt. Sterker nog, ook de koppositie heeft hij na maanden van dominantie af moeten staan. Steve Schalkwijk is na zijn twee doelpunten van dit weekend de nieuwe koploper.