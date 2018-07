Duel met AZ levert Zeeuws elftal geen stunt, maar wel eerste goal op

De Zeeuwse selectie begon nog aardig aan het duel. Yarick Dorst kreeg na negen minuten een aardige kans, na voorbereidend werk van Jonathan Constansia, maar kwam een teenlengte tekort om de 1-0 binnen te glijden. Ook Erwin Franse was vijf minuten later dicht bij de openingstreffer. Het schot van de Goes-aanvaller rolde echter naast het AZ-doel.

Tussen die twee pogingen door had Teun Koopmeiners een waarschuwingsschot gelost namens de Alkmaarders. Zijn vrije trap ging over het doel van keeper Joan van Belzen. Maar in de zestiende minuut was het wel raak voor de bezoekers. Verdediger Jonas Svensson werd in stelling gebracht en kon van dichtbij de 0-1 binnentikken.

Het bleek de opmaat voor een doelpuntrijke eerste helft, iets dat het Zeeuws elftal deze zomer niet gewend is. Fred Friday, die de paal al had geraakt, zorgde na 22 minuten voor de 0-2 en Oussama Idrissi maakte er een minuut later al 0-3 van uit een penalty. In 23 minuten kregen de mannen van trainer Dolf Roks dus meer tegentreffers dan in de twee voorgaande duels.

Daarmee was de koek nog niet op in de eerste helft. Geklungel achterin bij het Zeeuws elftal leidde na 26 minuten al de 0-4 in, gemaakt door Guus Til. Idrissi maakte er met zijn tweede doelpunt van de avond na een klein halfuur zelfs 0-5 van en spits Friday zorgde er, ook met zijn tweede, voor dat het half dozijn aan treffers vol kwam: 0-6 bij rust in Bruinisse.

Eerste goal

Ook na de pauze kwam het eerste gevaar van de Zeeuwen, die flink wat wijzigingen doorvoerden. Steve Schalkwijk kopte in de eerste minuut van de tweede helft over uit een voorzet van Francis Kabwe Manengela. Diezelfde Kabwe Manengela bezorgde het Zeeuws elftal na iets meer dan een uur wél de eerste goal van deze zomer. Met een stift zorgde hij voor 1-6.

Toch was het slotakkoord voor AZ. Myron Boadu, die eerder een inzet gekeerd zag worden door de ingevallen keeper Jesse Kerkhove, maakte er met een boogbal over de goalie van De Meeuwen heen 1-7 van. Gelijk een minuut daarna lag de achtste Alkmaarse goal er al in. Tijani Reijnders nam de treffer voor zijn rekening. Daarmee zorgde hij meteen voor de eindstand.