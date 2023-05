Dubbele gevoelens bij Arnemuiden en trainer Alexander van Keulen

VIERDE KLASSE B Na confronta­tie met directe concurrent heeft Noad'67 de periodeti­tel binnen

Noad’67 is na een 1-3-zege bij FC de Westhoek’20 winnaar geworden van de derde periodetitel in de vierde klasse B. Ook concurrent WIK’57 ging onderuit, met 0-1 tegen Duiveland, en daardoor is de ploeg van trainer René Scholts niet meer in te halen.