Dubbel verlies houdt voetbalsters van Hontenisse in zorgenzone

Bouzambou maakt tegen Georgië zijn 24ste in het shirt van Oranje

Saïd Bouzambou was zondag trefzeker voor het Nederlands zaalvoetbalteam. De Vlissinger maakte in de oefeninterland tegen Georgië (1-1) de enige treffer voor Oranje. Bouzambou werd aangespeeld door Mats Velseboer, passeerde de doelman met een schijntrap en rondde met rechts af. In zijn 69ste interland was het zijn 24ste goal.

10 april