Drietal vertrekt bij Groene Ster, maar niet om hogerop te gaan...

Column Barry van der Hooft Er kwamen een hoop mooie namen - en verhalen - voorbij

17 april Mijn mailbox ontplofte. Dat had ik nooit verwacht na de column van vorige week. Wie was jouw beste medespeler?, was de vraag aan de lezers. De reacties stroomden binnen, per e-mail en via social media. Soms kort maar krachtig, soms bijzonder uitgebreid. Nadenken over het antwoord, dat op zich was al leuk, bleek uit veel reacties.