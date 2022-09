Drie starters, derby’s, promovendi en degradanten tegen elkaar in Zeeuws voetbalweekend

Wat hebben Oostburg, Walcheren en RCS gemeen? Deze drie Zeeuwse teams spelen dit weekeinde (pas) hun eerste wedstrijd in de competitie. Het duel RCS-Walcheren in de tweede klasse zaterdag werd vorige week afgelast omdat er geen veld beschikbaar was; Oostburg was vrij in de vierde klasse zondag die uit een oneven aantal teams bestaat.