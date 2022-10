Drie oud-trainers over de situatie bij Hoek: ‘Iedereen wil er de baas spelen, maar er is geen echte baas’

Hoek is verworden tot een doorgangshuis voor voetbaltrainers. Vorige week vrijdag verliet Björn De Neve via de achterdeur de ambtswoning. De Belg was de zoveelste in de rij.

Van Frans Vermeulen tot Björn De Neve, van Wim Hofkens tot Lorenzo Staelens. Alleen al deze eeuw - van 2000 tot en met 2022 - vertrokken bij Hoek zestien (!) trainers voortijdig. Sommigen kregen hun congé, anderen stapten uit eigen beweging op.

Björn De Neve gaf er vorige week vrijdag, een dag voor de wedstrijd tegen VVOG, de brui aan. De Belg werd vorig seizoen kort voor het einde van de competitie ingevlogen, als opvolger van het opgestapte duo Lorenzo Staelens en Gaby Demanet. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe ambities, nieuwe verwachtingen. Maar ook dit keer was het avontuur van een voetbaltrainer bij Hoek kortstondig, dertien duels slechts. En dus is Hoek begonnen aan de zoveelste zoektocht naar een nieuwe trainer.

Wat is dat toch op sportpark Denoek? Waarom belanden er zoveel trainers op de brandstapel? Wat is er mis bij de hoogst spelende club van Zeeland? Welke machten en krachten spelen er? Drie ervaringsdeskundigen uit vervlogen tijden, drie trainers die voortijdig van het strijdtoneel verdwenen, aan het woord. ,,Als trainer van Hoek moet je kunnen leven met ‘n kleine aardschok’’, vindt Eric Tetaert. ,,Iedereen wil bij Hoek de baas spelen, maar er is geen echte baas, anders zou het nooit zo uit de hand lopen’’, stelt Dennis de Nooijer vast. ,,Het is nu vooral kortetermijndenken, de waan van de dag’’, meent Ruud Pennings.

Volledig scherm Eric Tetaert, aan het werk bij Hoek in 2005. © Camile Schelstraete

Eric Tetaert: ‘Als trainer van Hoek moet je kunnen leven met ‘n kleine aardschok’

Eric Tetaert werd in oktober 2004 aangesteld, als opvolger van hoofdtrainer Johan Ballegeer die zijn ontslag had gekregen. Ruim een jaar later moest ook Tetaert zijn biezen pakken. Na acht wedstrijden stond Hoek op de laatste plaats in de hoofdklasse A van het zaterdagvoetbal. ,,Hoek moet altijd hoog willen spelen en als de grote verwachtingen dan niet ingelost worden, moet er ingegrepen worden. Dat weet je als je bij Hoek gaat werken en zo’n ontslag kan er dan bij horen. In mijn geval was het ontslag mede te wijten aan een persoon in het bestuur, die nu al lang weg is. Ik moest een knieval maken om een bepaalde speler op te stellen. Dat doe ik nooit. Maar dat was een tweestrijd tussen hem en mij, maar dat had verder niks met de club te maken. Hoek is een schitterende club, waar ik nog altijd een goede band mee heb en waar ik altijd welkom ben.’’

,,Ik vergelijk Hoek wel eens met een aardkorst die soms over een andere aardkorst heen schuift. Dan krijg je schokken, maar daar moet je niet ineens van verschieten. Als trainer van Hoek moet je kunnen leven met ‘n kleine aardschok. In mijn periode kon ik prima werken. De omkadering was dik in orde. Ik had met het bestuur en veel met Gerrit Emans van de technische commissie te maken. Nee, met sponsors is er nooit discussie of tweestrijd geweest. Dat liet ik ook niet toe hè. Ik was er voor het sportieve. Ik had met de sponsors een goede verstandhouding.’’

Quote Bij Nico Boussen stroomt er blauw-wit bloed door zijn aderen Eric Tetaert

Anno 2022 wordt er gezegd dat het bestuur van de sponsorstichting, onder leiding van voorzitter Nico Boussen, veel invloed heeft. ,,Dat durf ik niet te zeggen’’, zegt Tetaert. ,,Daarvoor sta ik er te ver vanaf. Maar wat ik wel weet is dat er blauw-wit bloed door zijn aderen stroomt. Nico staat altijd recht. Als er iets nodig is, kun je op hem rekenen. En ja, als er een trainer ontslagen moet worden, moet iemand dat besluit nemen en dan staat-ie er ook.’’

Tetaert is tegenwoordig actief als spelers- en trainersmakelaar. Vorig seizoen hielp hij Hoek nog uit de brand en schoof Lorenzo Staelens en Gaby Demanet naar voren. Een duo dat het einde van de rit overigens ook niet haalde. De vele trainerswisselingen verbazen hem niet. ,,Dat hoort bij de huidige context van de voetbalwereld. De grote clubliefde bestaat niet meer en je krijgt als club ook weinig tijd om een team samen te stellen. Dit komt ook in België voor hoor. Bij Cercle Brugge hebben ze twee, drie trainers per seizoen. Een club met een budget van een paar miljoenen en toch blijven ze steeds onderaan hangen.’’

Volledig scherm Trainer Dennis de Nooijer tijdens de eerste training van Hoek in 2018. © Camile Schelstraete

Dennis de Nooijer: ‘Het is de waan van de dag die regeert’

Dennis de Nooijer haalde in 2018 de kerst niet als trainer van Hoek. Hij vloog eruit op een moment dat Hoek in de derde divisie op een gedeeld derde plaats stond. De Vlissinger botste met het bestuur en de technische commissie, onder meer over het feit dat De Nooijer zijn selectie rond de winterstop rust gunde. ,,Van het bestuur en de technische commissie moest ik toch nog trainen, en dat deed ik dus niet’’, vertelt De Nooijer. ,,Dat is toch iets wat de trainer bepaalt, of niet? Er zijn na mij weer al veel trainers opgestapt of ontslagen. Dat kan toch niet alleen maar aan die trainers liggen. Ze moeten allemaal eens een grote spiegel kopen. Iedereen wil bij Hoek de baas spelen, maar er is geen echte baas, anders zou het nooit zo uit de hand lopen.’’

,,In mijn tijd had ik met voorzitter Art van der Staal en Jacky Lambert van de technische commissie te maken. Dat waren de sterke mensen, en mijn eerste aanspreekpunten. Van sponsors had ik absoluut geen last, maar ja de resultaten waren ook goed. Meestal roeren zich die als het minder gaat. Nu is er veel gedoe en iedereen lijkt zich ermee te bemoeien.’’

,,Ik denk dat er geen club te vinden is die zoveel trainers heeft versleten de laatste jaren. En dan wordt er gezegd dat dat bij een club als Hoek hoort. Dat is grote onzin. Het is nu elk seizoen hetzelfde. Het is de waan van de dag die regeert. Dan hebben ze een groep spelers met een trainer, vaak op basis van naam of van horen zeggen samengesteld, en dan is het maar hopen dat ze kampioen worden. Ze moeten gewoon eens een echte visie ontwikkelen, dus een plan maken hoe je op termijn in de tweede divisie kunt komen en hoe je daar kunt blijven.‘’

,,De mogelijkheden zijn er hoor. Er zijn ploegen in de tweede divisie die minder budget hebben dan Hoek. Ze moeten echt gaan omdenken en zorgen de accommodatie op orde komt, met goede kleedkamers en bijvoorbeeld een krachthonkje. Dat zijn toch essentiële zaken voor trainers en spelers. Spelers kijken heus niet alleen naar het geld, ook naar de faciliteiten bij een club. Eigenlijk had dit allang geregeld moeten zijn. De huidige accommodatie past niet bij een derdedivisieclub.’’

Quote Ze moeten gewoon eens een echte visie ontwikke­len, dus een plan maken hoe je op termijn in de tweede divisie kunt komen en hoe je daar kunt blijven Dennis de Nooijer

,,Elke trainer loopt daar tegenaan bij Hoek. Ik hoor nu dat het over kleding en een sleuteltje van een locker gaat. Kleine dingen dus, die niets met de prestaties te maken hebben. In mijn tijd was er een lamp van een lichtmast kapot. Dat heeft drie maanden geduurd voordat die gemaakt werd. Dat gezeur is doodzonde en kost de club veel goodwill, terwijl er zoveel van te maken is.’’

Volledig scherm Ruud Pennings (met zonnebril) op de bank bij Hoek in 2012 tijdens een duel met Kozakken Boys. © Peter Nicolai

Ruud Pennings: ‘Hoek had al tweede divisie kunnen spelen’

Ruud Pennings werkte twee episodes bij Hoek. In 2011 was de Vlissinger kort voor het einde van de competitie de opvolger van de ontslagen Gaby Demanet en stond hij het seizoen erop ook voor de groep. In 2015 keerde hij terug bij de Zeeuws-Vlaamse club, maar al in september werd hij afgedankt.

,,In mijn eerste periode zaten we in de topklasse, degradeerden we en moesten we daarna in de hoofdklasse dertien nieuwe spelers inpassen. Een plek bij de eerste vijf was de doelstelling en dat hebben we gehaald.Dat was een heel leuk seizoen, een fantastische tijd. Halverwege wilde ik duidelijkheid over mijn functioneren, dan wel slecht of goed. Bennie Langeraert was voorzitter en zei dat er pas in april duidelijkheid over te geven was. Daarop heb ik eieren voor mijn geld gekozen en ben ik naar Zeelandia Middelburg gegaan. Zelf opstappen was in die tijd not done bij Hoek. Meestal werden de trainers weggestuurd.’’

,,Toen ik de tweede keer instapte, was Hoek gedegradeerd uit de Topklasse. Na vier duels werd ik ontslagen vanwege de slechte resultaten. Qua samenstelling van de selectie was het een lastig verhaal. Ik ben met twee spitsen gaan spelen en een aantal jongens dat er naast kwam te staan, is gaan mopperen bij mensen van de club.’’

,,Bij Hoek heb je de constructie van verenigingsbestuur en sponsorstichting. De trainer valt onder de vereniging, terwijl de sponsorstichting verantwoordelijk is voor de spelers. Dat krachtenveld gaat werken als de resultaten uitblijven. De trainer heeft het dan over de selectie, terwijl de sponsors wijzen naar de trainer. Meestal is het de sponsorstichting die bepaalt. Mijn ontslag werd destijds aangezegd door iemand van de sponsorstichting en niet door de vereniging. Dat geeft aan hoe de verhoudingen liggen.’’

Quote Mijn ontslag werd destijds aangezegd door iemand van de spon­sorstich­ting en niet door de vereniging. Dat geeft aan hoe de verhoudin­gen liggen Ruud Pennings

,,Als je trainer wordt bij Hoek, weet je hoe de constructie bij de club is. En toch willen veel trainers er werken. Het is ook een uitdaging natuurlijk, omdat het niveau aantrekkelijk, het is de hoogst spelende club van Zeeland. Ik heb destijds wel eens aangeven dat ze zouden moeten innoveren, maar ja dan zeggen ze bij Hoek: ‘We werken al 20 jaar zo en we zijn al 20 jaar de beste club van Zeeland’. Dat is de keuze van de club. Terwijl ik denk dat je verder moet kijken, dat je je moet ontwikkelen en dat je de weg naar de tweede divisie moet uitstippelen. Ook al, omdat het potentieel er is bij Hoek. Ze hadden al tweede divisie kunnen spelen. Je moet innoveren, met een goede structuur en visie, altijd bezig zijn met de vraag hoe je kunt verbeteren.’’

,,Het is nu vooral kortetermijndenken, de waan van de dag, met elk seizoen veel wisselingen, qua spelersmateriaal en staf. Terwijl je eigenlijk zou moeten bouwen aan een team dat hogerop kan komen. Die mogelijkheden zijn er, met een mix van Belgische en Zeeuwse spelers. Er is een enorm potentieel aan Zeeuwse talentvolle spelers. Toen Dennis de Nooijer trainer was bij Hoek liepen er veel Zeeuwse spelers rond. Daar hadden ze op moet voortborduren en moeten aanvullen met Belgische spelers. Want met die combinatie van Belgische en Zeeuwse spelers is niks mis.’’