Drie goals tegen in de laatste vijf minuten: Hoek belandt na zonnige weken in een flinke bui

DERDE DIVISIEHoek leek het de afgelopen weken weer helemaal op de rit te hebben, maar de derdedivisionist liep zaterdag in Assen tegen een flinke tegenvaller aan. De ploeg knokte zich na een 1-0-achterstand terug tot 1-1, maar gaf het in de laatste vijf minuten nog volledig weg: 4-1.

De afgelopen weken is de zon weer gaan schijnen in Hoek. De ploeg kende een wisselvallige start van het seizoen en zag trainer Björn De Neve al heel snel vertrekken, maar de afgelopen weken is het weer rustig bij de Zeeuws-Vlamingen. De resultaten zijn goed, Hoek maakte indruk in de KNVB-Beker tegen eredivisionist SC Heerenveen (2-4-nederlaag na verlenging) en interim-trainer Pieter Ongena werd definitief aangesteld als hoofdtrainer. Geen zorgen meer dus.

Maar op bezoek bij ACV, dat net als Hoek aansluiting zoekt met de subtop in de derde divisie, was de lach snel verdwenen. Een mislukte vrije trap van de thuisploeg uit Assen leidde zaterdag al in de derde minuut tot de 1-0, binnengetikt door Niels Grevink. Werk aan de winkel dus voor de Zeeuws-Vlamingen, die zelf niet veel kansen kregen in de eerste helft. Vooral keeper Lars Knipping liet zich - niet voor het eerst dit seizoen - gelden. Met enkele knappe reddingen voorkwam hij een grotere achterstand.

En daar maakte Hoek op het juiste moment gebruik van. Want net toen iedereen dacht met een 1-0-stand de rust in te gaan, maakten de Zeeuwen gelijk. Ook uit een vrije trap. Mathieu De Smet bracht de bal voor het doel, waar Gertjan Martens klaar stond om de gelijkmaker binnen te werken. Hoek blij, ACV boos. De 1-1 leverde zelfs een opstootje op binnen de lijnen, maar het eindsignaal voor de rust bracht uitkomst en zorgde ervoor dat iedereen weer even tot rust kon komen.

Enige kans

Bij Hoek kwam na de pauze Sylvio Hage in het veld voor Steve Schalkwijk. De invaller nam - pas in de zeventigste minuut - ook de eerste écht grote kans van het tweede bedrijf voor zijn rekening. Hij nam de bal fraai mee, maar trof het been van de ACV-doelman. Het bleek meteen ook de laatste kans voor Hoek om in de buurt van de overwinning te komen in Assen, want na de gemiste kans van Hage trok de thuisploeg het duel volledig naar zich toe. Het werd in de laatste vijf minuten geen 2-1, geen 3-1, maar zelfs 4-1.

Slap verdedigen van Hoek bracht Tapmahoe Sopacua in de gelegenheid er in de 85ste minuut 2-1 van te maken. De 3-1 kwam daar gelijk achteraan. Giovanni Zwikstra schoot knap raak vanaf de rand van het strafschopgebied. Een weer een minuut later volgde ook nog de 4-1. Justin Mulder nam het slotakkoord voor zijn rekening en maakte de middag voor Hoek nóg pijnlijker. Want de zon was zeker weer gaan schijnen in Hoek. Maar in Assen dreef er in de laatste vijf minuten een donkere wolk over.