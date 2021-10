Dramatische start en late domper zitten Goes dwars bij jacht op eerste zege

DERDE DIVISIEGOES - Derdedivisionist Goes leek zaterdag de eerste zege van het seizoen binnen te hebben, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een puntje. Na een erbarmelijk begin namen de Zeeuwen een 2-1-voorsprong, die tot ver in blessuretijd op het scorebord bleef staan. Maar VVOG werkte niet aan een feestje mee: 2-2.

De tiende poging van Goes om een zege in de wacht te slepen begon dramatisch. Al in de derde minuut kreeg Sven Mbikulu een flinke charge te verwerken. Hij kwam na verzorgd te zijn nog even terug het veld in, maar liep niet van harte meer. Het duurde dan ook niet lang voordat de trekkebenende verdediger opnieuw naar de kant moest. En precies toen ging het nogmaals mis voor Goes...

Francis Kabwe Manengela was zich klaar aan het maken om in te vallen en de thuisploeg moest het dus even met tien man doen. VVOG rook bloed en sloeg als een roofdier toe op het juiste moment. Zowel Mbikulu als Kabwe Manengela zag vanaf de kant hoe Mitchel Dijkhof VVOG op een 0-1-voorsprong zette. Het bleek het hoogtepunt in een matige eerste helft zonder verder veel grote kansen.

Koekje van eigen deeg

Toch was er met het rust in zicht ook voor Goes nog een meevaller. VVOG kwam namelijk eveneens met tien man te staan. Niet tijdelijk, zoals bij Goes in de openingsfase het geval was, maar voor de rest van de middag. Verdediger Randy Onuoha kreeg een rode kaart, na een ingreep op Huib van Hecke. Goes deelde meteen daarna een koekje van eigen deeg uit, want met een man meer maakte Riad Elloukmani er in de 45ste minuut 1-1 van.

De rode kaart en daarna de snelle gelijkmaker gaven Goes vleugels. De Zeeuwen gaven na rust gas en dat resulteerde al snel in een voorsprong. Nadat invaller Kabwe Manengela’s boogballetje het doel nog het gemist, maakte Sylvio Hage er in de 54ste minuut 2-1 van. VVOG-doelman Paul Eppink gleed weg op het gladde veld, waardoor het voor de aanvaller van Goes een koud kunstje was om te scoren.

Gewenste driepunter

Tot halverwege de tweede helft slaagde Goes erin VVOG onder druk te zetten, maar daarna vloeiden de krachten bij de thuisploeg een beetje weg en roken de bezoekers mogelijkheden. De formatie van Hollander leek echter stand te houden en kwam zelf eigenlijk nog tot de beste kansen. Maar de zo gewenste driepunter zat er uiteindelijk niet in. Diep in blessuretijd verstoorde Jeremy de Graaf het feestje: 2-2.