Dordrecht zet Mutzers uit selectie na spuugincident met De Nooijer

De voormalig speler van De Treffers werd in de eerste helft gewisseld voor verdediger Mawouna Amevor, nadat Julius Bliek vanwege twee gele kaarten van het veld gezonden was. Terwijl hij het terrein verliet spuugde hij in de richting van trainer Gérard de Nooijer.



Technisch directeur Peter Drijver: ,,Dit is onacceptabel gedrag en ook nog eens een slecht voorbeeld voor de jeugd. Robert is voorlopig geen selectiespeler en we gaan nog met hem spreken over zijn toekomst bij de club.''



Mutzers heeft nog een doorlopend contract. FC Dordrecht begint de play-offs dinsdagavond op eigen terrein tegen SC Cambuur.